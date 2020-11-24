Kadınların şiddetten korunmasına destek olan "Kırmızı Işık"ın indirme sayısında rekor artış - Son Dakika

Kadınların şiddetten korunmasına destek olan "Kırmızı Işık"ın indirme sayısında rekor artış

24.11.2020 11:33
Kadınların şiddetten korunmasına destek olan

Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" mobil uygulamasına ilgi artıyor.

Türkiye Vodafone Vakfı'nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle 6 yıl önce hayata geçirdiği "Kırmızı Işık" mobil uygulamasına ilgi artıyor.

Vakıf açıklamasına göre, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlayan uygulamanın kullanımında yüzde 100'ün üzerinde artışlar yaşandı. Buna göre, uygulamanın içindeki Alo 155 fonksiyonunun kullanımı Haziran-Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 80 kat artarken, Acil SMS Gönderme 40, Alo 183 kullanımı 114 ve Alo Aile İçi Şiddet Hattı kullanımı 49 kat artış gösterdi.

Bugüne kadar toplam 346 bin kez indirilen ve 2 bin 500 aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşan "Kırmızı Işık" uygulamasının indirme sayısında son 1 yılda yüzde 298 artış kaydedildi.

Diğer yandan, kullanıcıların yüzde 92'si uygulamayı faydalı bulduğunu belirtti.

Acil numaralar tek tuşla aranabiliyor

"Kırmızı Işık" uygulamasında acil durumlarda ulaşılması istenen 3 kişi tek tuşla kaydedilebiliyor.

Salla-Uyar özelliğiyle telefonun sallanması ile kayıtlı kişilere mesaj ve konum bilgisi "Acil SMS" olarak gönderiliyor.

Uygulamayla Alo 183, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı acil numaraları tek tuşla aranabiliyor. Ayrıca, en yakın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nin adresleri ve telefonları harita üzerinden bulunabiliyor.

Kadınlar, şiddete maruz kalındığında neler yapılabileceği ile ilgili bilgilere de erişebiliyor.

Uygulamaya geçen yıl eklenen "Yol Arkadaşım" özelliğiyle ise kullanıcılar, bulundukları lokasyondan harita üzerinden paylaşım yaparak kendilerini güvensiz hissedecekleri bir yolculukta ya da durumda uygulama üzerinden konum paylaşımı yaptıkları kişinin anbean onların hangi noktada olduklarını takip etmelerini sağlayabiliyor. Paylaştıkları rotadan çıkarlarsa takipçilerine SMS bildirimi gidiyor.

Yeni özellikler eklendi

"Kırmızı Işık" uygulaması, pandemiyle birlikte daha fazla kadına ulaşmak amacıyla yeni özellikler katılarak geliştirildi.

Uygulamanın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geri bildirim sağlanabiliyor.

Diğer yandan, uygulamanın tamamında aktif hale getirilen Arapça dil seçeneğiyle mülteci kadınlar da uygulamadan faydalanabiliyor.

"Kırmızı Işık" ayrıca, şiddet türlerine ilişkin farkındalık yaratan ve salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleriyle de kadınlara destek oluyor.

"Farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası başlattık"

Açıklamada, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel'in değerlendirmelerine de yer verildi.

Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada önemli bir sorun olduğuna işaret eden Süel, Dünya Bankası'nın, kadına yönelik şiddeti, "her 3 kadından birini hayatları boyunca etkileyen küresel bir salgın" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Süel, ağır bir insan hakkı ihlali ve ciddi bir toplumsal sorun olan kadına yönelik şiddetle mücadelenin teknolojinin gücünü kullanarak daha etkin yapılabileceğine inandıklarını kaydetti.

Bu inançla geliştirdikleri "Kırmızı Işık" uygulamasıyla, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağladıklarını aktaran Süel, şunları kaydetti:

"Uygulamamız, bugüne kadar 346 bin kadına ulaştı. 'Kırmızı Işık', salgın döneminde aile içi şiddetin artmasıyla daha anlamlı hale geldi. Daha fazla kadına ulaşabilmek için uygulamamıza bazı yeni özellikler ekledik. Ayrıca, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası başlattık ve herkesi 'Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin' demeye çağırdık. Yaklaşık 60 bin kişi bu çağrımıza katıldı ve uygulamamızın kullanım oranlarında ciddi artışlar gördük. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle bir kez daha herkesi bu konuda duyarlı davranmaya ve mücadelenin bir parçası olmaya davet ediyoruz."

Türkiye Vodafone Vakfı, Şiddet, Kasım, SMS, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınların şiddetten korunmasına destek olan 'Kırmızı Işık'ın indirme sayısında rekor artış - Son Dakika


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