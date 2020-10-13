Kadınların sokak ortasındaki kavgası kamerada - Son Dakika

BURSA'da aralarında husumet bulunan H.E. (24) ve E.C. (23) adlı 2 kadın, sokak ortasında tekme tokat kavga etti. Kadınların kavgası, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga, akşam saatlerince Osmangazi ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle husumetli olan H.E. ve E.C., yolda karşılaştı. İki kadın arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran kadınları, yanlarındaki arkadaşları güçlükle ayırdı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.