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Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler - Son Dakika
BBC

Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

18.08.2021 16:55

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından örgütün daha önce yaptıkları da yeniden gün yüzüne çıkmaya başladı. Afgan kadınlar, Taliban'ın kadınlara yönelik insanlık dışı uygulamalarını anlattı. Ferzane isimli kadın, Taliban'ın yan komşularının kızını kaçırdığını ve aylar sonra hamile olarak geri getirdiğini anlattı.

Taliban'ın pazar günü Kabil'e girmesinin ardından başlayan endişeli süreç, artarak devam ediyor. 90'lı yıllardaki acımasız uygulamalarıyla tanınan örgüt, her ne kadar kadınlara toplumsal hayatta yer vereceğini açıklasa da Afgan kadınlar, geçmişte yaşadıklarını unutmuyor.

90'lı yılların sonunda Afganistan'daki Taliban rejimi altında yaşayan Taliban'dan kaçarak Türkiye'ye gelen göçmen kadınlar, şu an Afganistan'da yaşananları endişe içerisinde izliyor. Ankara'nın farklı bölgelerinde yaşayan kadınlar, Taliban ile aralarında binlerce kilometre olmasına rağmen sanki hâlâ o günleri yaşıyormuşçasına korktuklarını anlatıyor. Taliban'ın şiddetine doğrudan maruz kalmış kadınların hepsi şunu söylüyor: "Tarih tekrar ediyor. Hiç kimse Taliban'ın bu kez daha barışçıl olacağına ve kadınlara zulmetmeyeceğine inanmasın."

TALİBAN'DAN KAÇIP TÜRKİYE'YE GELDİ

Farklı isimlere ve farklı geçmişlere sahip olsalar da tüm Afgan göçmen kadınların hikâyesinde ortak olan bir şey var: Taliban'ın yaşattığı acı.

2014 yılında seçim idare ofisinde kadın bir memur olarak çalışırken Taliban'ın sivilleri hedef alan saldırısında ölümcül bir şekilde yaralandıktan sonra tüm ailesiyle birlikte Türkiye'ye kaçan Ferzane, Altındağ'daki evinde açıklamalarda bulundu.

"KIZI, AYLAR SONRA HAMİLE OLARAK GETİRDİLER"

Dokuz kurşunla vurulan Ferzane, hâlâ yüzünde ve vücudunda o saldırıya ait kalıcı yaralar taşıyor. Ancak Ferzane'nın Taliban'la ilk kez karşı karşıya kalışı çok daha eskiye dayanıyor:

"Taliban geldiğinde 15 yaşındaydım. Bir gece duvarlarla çevrili bahçemizde oturuyorduk. Yan komşumuzun evinden araba sesleri ve ardından kadın çığlıkları gelmeye başladı. Ertesi gün öğrendik ki Taliban, evin bir genç kızını alıp götürmüş. Aylar sonra kızı hamile bir şekilde geri getirip babasının evine bıraktılar. Bir zindana götürüldüğünü ve gece gündüz farklı erkekler tarafından tecavüze uğradığını anlattı. En küçük bir ani hareketten korkar hale gelmişti. Ben ve diğer kız kardeşlerim de aynı şeyi yaşayabilirdik. O yüzden babam, diğer çocuklarına karışmasınlar diye bir kız kardeşimi Taliban'a vermek zorunda kaldı."

BURKASINI ÇIKARDIĞI İÇİN KIRBAÇLANDI

Taliban'ın gelişiyle kadınlar artık Afganistan'da yanlarında aile üyesi bir erkek olmadan sokağa çıkamıyor, sokakta burka ismi verilen bir giysiyle tepeden tırnağa örtünmek zorunda kalıyordu.

Ferzane, burkasını çıkardığı için bir Taliban üyesi tarafından kırbaçlanışını şöyle anlatıyor: "Hava çok sıcaktı ve burkadan dolayı nefes alamaz hale gelmiştim. Biraz nefes alabilmek için burkayı çok kısa bir süre ağzımdan aşağı indirdim. Bir talib aniden minibüse girip beni ve yanımdaki diğer kadınları kırbaçladı. Kafama kaç darbe aldığımı hatırlamıyorum, bayıltana kadar vurdular. Diğer kadınları da "Niye yanınızdaki kadının burkasını açmasına izin veriyorsunuz" diyerek dövdüler. Dört gün hasta yattım ama bir tane bile ağrıkesici bulamadım."

"KADININ İDAMINI ERKEKLERE İZLETTİLER"

Küçük yaştaki erkek kardeşinin başından geçen bir olayı ise şöyle anlatıyor:

"Bir gün Taliban mahalledeki tüm erkekleri akşam çok iyi bir maç olacağını söyleyerek stadyuma çağırdı. Küçük kardeşim döndüğünde konuşamaz haldeydi. Bir kadını stadyumun ortasında silahla idam etmişler, diğer erkeklerin de izlemesini istemişler."


Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler

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Son Dakika Dünya Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti!: Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler - Son Dakika Dünya

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