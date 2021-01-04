Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı

04.01.2021 03:58

Malatya'da ev arkadaşı iki kadının bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Malatya'da ev arkadaşı iki kadının bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Talatbey Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın zemin katında birlikte yaşayan H.Y. ile M.Y. (27) arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.Y.'nin bıçak darbelerine maruz kalan M.Y. el ve bacaklarında yaralanırken olayın şüphelisi kaçarak uzaklaştı.

Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı olayda ekipler olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.

Polis ekiplerin olayın şüphelisi H.Y.'yi yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı
Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı

Malatya, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların tartışması bıçaklı kavgaya döndü: 1 yaralı - Son Dakika


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