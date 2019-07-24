Son Dakika Haberleri: Kadınların tehdit yoluyla fuhşa zorlandığı iddiası
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Kadınların tehdit yoluyla fuhşa zorlandığı iddiası

1 saat önce

Balıkesir'de, müstehcen fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettikleri kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kadınların tehdit yoluyla fuhşa zorlandığı iddiası, System.String[]
Balıkesir'de, müstehcen fotoğraflarını yayınlamakla tehdit ettikleri kadınları fuhşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheliden 8'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Karesi, Altıeylül ve Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 52 kişinin, evli, hamile ve zihinsel engelli kadınların müstehcen fotoğraflarını fuhuş amaçlı sosyal medyadan paylaştığını tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin, zorla cinsel ilişkiye girdikleri kadınların fotoğraf ile videolarını çekerek bu görüntüleri ailelerine göndermek ve sosyal medyada yayınlamakla tehdit ederek kadınları fuhuş yapmaya zorladıklarını belirledi.
Yapılan planlama ve teknik takip sonucu Balıkesir, Karesi, Altıeylül ve Kırkağaç'ta belirlenen adreslere düzenlenen "Bumerang" adlı eş zamanlı operasyonda, 5'i kadın 52 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, kadınların fotoğraflarının olduğu bir bilgisayar, 2 bin 765 lira para, 10 cep telefonu, 13 sim kart, 2 hafıza kartı, 35 prezervatif, 12 doğum kontrol hapı ile hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden 21'i, ifadelerinin ardından salıverilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 31 zanlıdan 8'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir, Altıeylül, Karesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:24 Kaynak: AA
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