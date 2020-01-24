Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli yakalandı

6 saat önce

Elazığ'da 2 kadının elindeki telefonları alıp kaçan 1 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.

Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli yakalandı, System.String[]

Elazığ'da 2 kadının elindeki telefonları alıp kaçan 1 şüpheli polisin çalışmasıyla yakalandı.


Kapkaç olayı, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen 2 kadının cep telefonu şüpheli M.A. tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonları çalan şüpheli kayıplara karıştı, kadınlar ise durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler olay yerinde çalışma yaptı. Bölgeyi gören tüm güvenlik kamerasını tek tek izleyen ekipler önce şüphelinin eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla çaldığı telefonları satamadan yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.A. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen telefonlarda sahiplerine teslim edildi. - ELAZIĞ

Yeni Mahalle, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:36 Kaynak: İHA
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