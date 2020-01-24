Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da 2 kadının elindeki telefonları alıp kaçan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadınların telefonlarını alıp kaçan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da 2 kadının elindeki telefonları alıp kaçan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kapkaç olayı, merkeze bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen 2 kadının cep telefonu şüpheli M.A. tarafından kapkaç yöntemi ile çalındı. Telefonları çalan şüpheli kayıplara karıştı, kadınlar ise durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubeye bağlı ekipler olay yerinde çalışma yaptı. Bölgeyi gören tüm güvenlik kamerasını tek tek izleyen ekipler önce şüphelinin eşkalini ardından da kimliğini tespit etti. Adresi belirlenen şüpheli evine düzenlenen operasyonla çaldığı telefonları satamadan yakalandı.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli M.A. adliyeye sevk edilirken, ele geçirilen telefonlarda sahiplerine teslim edildi.Mahkeye çıkartılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Yeni Mahalle, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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