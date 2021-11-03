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Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla - Son Dakika

Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla

03.11.2021 12:19
Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla

Amerika'da yapılan 2 farklı araştırma, kadınların araba kazalarında yaralanma ihtimallere erkeklere göre yüzde 72, hayatını kaybetme ihtimalleri ise yüzde 17 daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Amerika'da yapılan 2 farklı araştırma, kadınların araba kazalarında yaralanma ihtimallere erkeklere göre yüzde 72, hayatını kaybetme ihtimalleri ise yüzde 17 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Çalışmayı değerlendiren İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, "Erkeklerin egemen olduğu trafikte kadın sürücülerin sayısı az. Üreticiler de arabaları erkelere göre tasarlıyor. Kadınlar araba alırken mutlaka test etsin, emniyet kemeri vücutlarına oturmuyorsa, hava yastığının ayarı kendisine göre değilse o aracı almasın" dedi.

ABD'deki Yol Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) ve Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi'nin (NHTSA) yaptığı iki farklı araştırmaya göre trafik kazalarının yüzde 71'ine erkekler sebep oluyor. Fakat kadınların trafik kazalarında yaralanma ve hayatlarını kaybetme ihtimalleri daha yüksek. Aynı araştırmada bunun nedeni olarak güvenlik kurumlarının birçok test çarpışmasında kadın mankenleri kullanmaması ve emniyet kemeri ile hava yastıklarının erkek vücuduna göre tasarlanması gösterildi.

'KADIN SÜRÜCÜLERİ ARTIRIN, KAZALARI AZALTIN' SLOGANI OLUŞTURALIM

Araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek, önerilerde bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Mert İntepe, "Özellikle genç erkekler daha çok trafik kazasına karışıyor. Erkeklerin egemen olduğu trafikte kadın sürücülerin sayısı az. Aslında trafikte kadın sürücülerin artması ve dilinin değişmesi lazım. 'Kadın sürücüleri artırın, kazaları azaltın' sloganı bile yaratılabilir. Çünkü kadınlar trafikte daha emniyetli gidiyor. Tecrübe, park, manevra, kalabalık trafiklerde, kavşak geçişlerinde problem yaşayabilir. Fakat erkek sürücülerin karıştığı kazalara bakarsak hız, direksiyon hakimiyetini kaybetme, virajlara duyarsızlıktan meydana geldiğini görüyoruz" diye konuştu.

EMNİYET KEMERİNİ DOĞRU KULLANIN

Kadının fizyolojik yapısı gereği araçta doğru oturma pozisyonunu bilmesi gerektiğini vurgulayan İntepe, "Kemeri doğru kullanmıyorsa, hava yastıklarına olan uzaklığı doğru değilse, kafalık durması gereken yerde durmuyorsa, direksiyonla olan mesafesi, dizleri doğru açıda değilse en basit kazada yani 30 kilometreden itibaren karışacağınız her kazada evet ölebilirler" ifadelerini kullandı.

ARABALAR ERKEKLERE GÖRE TASARLANIYOR

İntepe, "50-60 yıldır dünyada arabaların çarpışma testleri yapılıyor. Genellikle bu testlerin erkek mankenlerle denenmesinin nedeni ise erkek egemen bir toplumun olması. Amerika, Japonya gibi ülkelerin kültürüne baktığınız zaman üreticiler, arabaları erkeklere göre tasarlıyor. Ama günümüzde çocuklara, kadınlara ve hamilelere göre de testler yapılıyor" dedi.

TEST EDİN, ARABA SİZE UYGUN DEĞİLSE ALMAYIN

Araba alırken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik İntepe, "Son kullanıcı olarak araba seçerken kadın sürücülerin kendi boy, kilo oranlarına göre alabileceği araçlar var. Hatta güvenlik ekipmanlarını test edebilecekleri arabalar var. Emniyet kemerini ayarlayabilecekleri araçlar bulunuyor. Araba segmentlerini doğru araştırmak lazım, danışmanlık hizmeti alın. Aracı denemeden almayın. Çünkü emniyet kemerini taktığınız zaman bazen boynunuzda kalıyor ve en basit kazada boynunuzu kesebiliyor. Bazen o araba size göre olmuyor o zaman o arabayı almayacaksınız. Kadın ve erkek arasında boy ve kilo problemi olabiliyor. Bazı arabaların koltuğu yukarı, aşağı, öne, arkaya doğru ayarlanabiliyor. İncelenen trafik kazalarının yüzde 98'i kullanıcı hatası, yani insanların davranış hatası nedeniyle kazaya karışıyoruz. Fakat oturma pozisyonunuzu doğru ayarlamasanız, arabanız buna müsait değilse kazaya karıştığınız zaman ölmek çok kolay" diye konuştu.

PALTOYLA ARABA KULLANMAYIN, DOĞRU KONUMDA OTURUN

Bazı ayakkabı ve kıyafetlerle araç kullanımının riskine de dikkat çeken İntepe, "Emniyet kemeri bedeninize temas etmeli, köprücük kemiğinizin son noktasına kadar değmeli. Kafanız ile kafalık arasındaki mesafe 3 parmaktan fazla olmamalı, kış geldi paltoyla araba kullanırken kemer bedeninize değmez. Kaza sırasında kemer sizi paltoyla sıkar ölümcül hasar alabilirsiniz. Topuklu ayakkabıyla aracı kullanmayın, ayakkabınız düz olsun ki frene bastığınız zaman gerçekten fren yapabilesiniz" ifadelerini kullandı.

HAVA YASTIĞI AÇILDIĞINDA BOĞAZINIZA GELİRSE ÖLDÜRÜR

Mert İntepe, "Hava yastığının açıldığında litresel bir hacmi var bu arabanın büyüklüğüne göre değişir. Hava yastığı açıldığında boğaz, boyun bölgenize gelirse sizi öldürür, çünkü saniyenin 10'da birinde 300 kilometre hızla açılır. Nefes almanızı engelleyecek hasar bırakabilir. 'Benim arabamda airbag var, kaza yapsam da bir şey olmaz' diyenler trafikte ölüyor. Erkekler biraz daha uzun olduğu için kazalarda airbag açıldığında yüzüne geliyor ve yastık görevi görüyor" dedi.

Özel sektörde çalışan 41 yaşındaki Sevda Mutlu ise araba kullanmayı sevdiğini söyleyerek, "4 yıldır aracım var ve her gün trafiğe çıkıyorum. Araba alırken de gidip denemiştim. Emniyet kemerinin ayarıma bakıyorum, omzuma tam oturmazsa mandalından ayarlıyorum" diye konuştu.


Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla
Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla
Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla
Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla
Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadınların trafik kazalarında ölüm riski yüzde 17 daha fazla - Son Dakika


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