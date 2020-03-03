Kadınların üretime katkısı arttırılacak - Son Dakika
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Kadınların üretime katkısı arttırılacak

7 saat önce

Kadınların kooperatifler kanalıyla üretime ve istihdama katkısının arttırılması için toplantı düzenlendi.

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Kadınların kooperatifler kanalıyla üretime ve istihdama katkısının arttırılması için toplantı düzenlendi.


Malatya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından kadın kooperatifçiliğinin işleyişi ve kadınların üretim ve istihdama daha fazla katkısı için bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda düzenlenen Kadın Kooperatifleri Bilgilendirme Toplantısına, Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, Battalgazi Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mercan Sarı, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Girişim ve Üretim Kooperatifi fahri başkanı aynı zamanda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in eşi Yıldız Güder, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Eda Hoşhan, Anadolu Basın Yayın Birliği Malatya Şube Başkanı Filiz Yavuzkurt, Malatya, Akçadağ ve Arapgir kadın girişimciler üretim ve işletme kooperatifi ortakları ile kadın üreticiler katıldı. Toplantıda açılış konuşması yapan Malatya Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, "Kooperatifçilikte insanların ilkeli, fedakarca ve çok çalışarak bir arada hareket etmesi gerekmektedir. Bölgemiz hayvancılık, tarım ve imkanları çok fazla olan bir bölgedir" ifadelerini kullandı. Demirbağ, gelişmiş ülkelerde kadın kooperatiflerinin daha ileride olduğuna dikkat çekerek, "Gelişmiş ülkelerin temelinde kooperatifçilik var. Kooperatifçilikten insanlar çok ciddi kazançlar ve gelirler elde ediyorlar. Biz de Ticaret İl Müdürlüğü olarak kooperatifçiliğe destek veriyoruz. Üretenin, hak edenin karşılığını alması için gereken bir ortam oluşturmamız gerekiyor" dedi. Demirbağ, kadınların üretim ve istihdama daha fazla katkı vermelerini istedi.


Demirbağ, Türkiye'de kadın istihdamı, kadın kooperatifi hareketi, değişen kırsal örgütlenme, kalkınma atölyesi, kırsalın değişimi, örgütlenme modelleri, fark oluşturan kooperatifler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yürütülen çalışmalar, kooperatif nedir, nasıl kurulur, yerel idarelerin rolü ve önemi gibi konularda da bilgilendirmede bulundu.


Vali Yardımcısı ve Yazıhan İlçe Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı da bilgilendirme yaptı. Büyüknalçacı, örgütlenme konusunda kooperatiflere her zaman destek vereceklerini belirtip, katılımlarından dolayı kadınlara teşekkür etti.


Soru cevap bölümünün ardından bilgilendirme toplantısı sona erdi. - MALATYA

Osman Güder, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:53 Kaynak: İHA
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