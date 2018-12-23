Kadınların Ürettiği Organik Turşular Satışa Sunuldu

Ağrı Valiliği
ve Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında kadınların ürettiği organik Ağrı turşusu satışa sunuldu.
Ağrı Valiliği ve Belediye tarafından yürütülen proje kapsamında atölyede kadınlar tarafından üretilen organik turşuların halka ulaştırılması için satış mağazası açıldı. Ağrı lahanası ve kaya tuzundan yapılan turşular kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi
'nde açılışı yapılan mağazada satışa çıkarıldı.
Mağazanın açılış kurdelesini kesen Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Süleyman Elban
, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın
ile kurum müdürleri ve üretici kadınlar, turşu suyu içip ürünlerden tattı.
Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Elban, kadınların kentte çok önemli bir işi başardığını, Ağrı turşusuna kalite getirdiğini dile getirerek, açılışını yaptıkları satış mağazası için ayrı bir heyecan yaşadıklarını söyledi. Ağrı'nın lahanasının çok meşhur olduğunu vurgulayan Elban, bu sebzenin ham ürün şeklinde pazarlanması yerine mamule çevrilerek satılmasının hem çiftçi hem de turşu üreticilerine ciddi gelir kazandıracağını ifade etti.
Bu kapsamda önce bu konuda eğitim verildiğini anlatan Elban, "Sonra Bursa
'da bu işi yapanlarla uygulamalı 10 gün eğitim aldılar. 20 civarında hanım arkadaşımız, gıda mühendisi eşliğinde turşu üretimine başladı. Valilik olarak gerekli tüm malzemeler ve ihtiyaçlarını karşıladık. Lahanamızdan tuzumuza kadar kullanılan tüm malzemeler, hem yerel hem de katkısız. Turşumuzun yüzde 100 organik olmasını istedik. Onun için de herhangi bir katkı maddesi kullanılmadı. Suyu bize has dağlarımızdan gelen kar suyu, tuzu kendi dağlarımızdan çıkarılan tuz, lahanamız da kendi ovalarımızda yetişen lahanalar. İnşallah Ağrı'dan çıkan bu lezzetten ilimiz, ilçelerimiz, bölgemiz ve ülkemizde yaşayan diğer insanlarımız nasiplenir" dedi.
Bunun üzerine Ağrı'da da bu ürünleri pazarlamaya başladıklarını anlatan Elban, "Hanımlarımızdan oluşan bir kooperatif kurduk. Bu kooperatif üzerinden patent başvurusu yapmayı planlıyoruz. Tanıtım ve pazarlamasından sonra girişimcilerimizin, iş adamlarımızın da bu işi yapmalarını bekliyoruz. Çünkü bunun Ağrı'da artık sektör olması gerekiyor. Bir kooperatifin, Valiliğin ya da Belediyenin gözetimi, denetiminde yapılan bir iş olmaktan ziyade piyasada pazar bulması, bu sektörün ciddi anlamda gelişmesini bekliyoruz. Bu işi başardık gibi. Çünkü çok ciddi talep var. Bugün onlarca otel bizden sipariş talebinde bulundu. Onların taleplerini karşılamamız mümkün değil, çünkü çok fazla" ifadelerini kulandı. - AĞRI