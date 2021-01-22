Kadınların var olma halleri "TipTip" sergisinde - Son Dakika

Kadınların var olma halleri "TipTip" sergisinde

22.01.2021 08:59
Kadınların var olma halleri

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Bike Başaran'ın "TipTip" isimli sergisi, 28 Ocak'ta Fular't Sanat Evi'nde açılacak.

Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü Araştırma Görevlisi Bike Başaran'ın "TipTip" isimli sergisi, 28 Ocak'ta Fular't Sanat Evi'nde açılacak.

Yeditepe Üniversitesi açıklamasına göre, Başaran'ın "TipTip" isimli sergisi, geçen 10 yıl içindeki üretimleri arasından seçtiği yağlı boya tablolar ve dokuma tekniği ile üretilmiş portrelerden oluşuyor. Başaran eserlerinde; topluma, iş hayatına girmeye çalışan ve kendini gerçekleştirmeye çabalayan kadınların var olma hallerini konu ediniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bike Başaran, disiplinlerarası bir yaklaşımla kurguladığı eserlerinde yağlı boya, alternatif tekstil malzemeleri gibi araçlar kullandığını belirterek, "Çalışmalarımda; kadının, kitle medyasının yönlendirmesi sonucunda, sürekli olarak güzel, estetik, zayıf olma gibi eylemler içinde olma hallerini, her an yaşadığı kimlik problemini, kamusal alanda somut ve soyut tüm kimliklerinin başkaları tarafından yönetilmesini ve kadına kendi benliği ile varlığını ortaya koyabileceği bir alan bırakılmamasını tartışmaktayım. Bu duyguyu en iyi şekilde karşı tarafa geçirebileceğini düşündüğüm eserleri seçmeye gayret ettim." yorumunu yaptı.

Kadınların farkında olarak ya da olmadan çeşitli yönlendirmelere maruz kaldıklarını ve bu yönlendirmelerle farklı olmak isteseler de birbirlerine benzediklerini aktaran Başaran, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımda özellikle bir 'tip', 'tipleme' yaratmaya çalışıyorum ya da var olan ikonik isimlerin portrelerini tekrar yorumluyorum. Kiminin 'tip tip' bakışlarına maruz kalacağınız, kimini kendi 'tip'inize benzeteceğiniz, kimi için bu tam benim 'tip'im diyeceğiniz tiplerle dolu bir sergi gezeceksiniz. Bunlar benim 'TipTip' kadınlarım. Dip dibe duramadığımız bu günlerde 'TipTip'e bir sergide buluşmak dileğiyle."

Kovid-19 tedbirleri alınarak açılan sergi, 11 Şubat tarihine kadar gezilebilecek.

Yeditepe Üniversitesi, Estetik, Ocak, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadınların var olma halleri 'TipTip' sergisinde - Son Dakika Ekonomi


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