Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

14.04.2022 13:58
Kadınların videolarını gizlice çekerek sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı yakalandı.

İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çektiği ve sosyal medya hesabında paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu zanlı yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların gizlice ve rızaları dışında çekilmiş videolarını kendi sosyal medya hesabında paylaşan kişinin yakalanması için çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede videoların yayımlandığı sosyal medya hesabının Pakistan uyruklu Cüneyt R. tarafından kullanıldığı tespit edildi.

Eyüpsultan'da yaşadığı belirlenen şüpheli, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İşlemleri yapılmak üzere emniyete götürülen Cüneyt R. hakkındaki tahkikatın sürdüğü bildirildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Pakistan, İstanbul, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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