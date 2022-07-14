Düzce Burhaniye Mahallesi Fidan Sokak'ta İrfan U.'ya ait evin bahçesinde mahalle sakini kadınlar, yeşil renkli ve 1 metreden uzun yılan gördüklerini iddia etti. Bunun üzerine kadınlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye erleri, bahçede köşe bucak yılanı aradı. Yılandan korkan mahalle sakini kadınlar ise itfaiye erleri bahçede yılan ararken, duvarın arkasından itfaiyecileri yönlendirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika

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