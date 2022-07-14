Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika
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Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

14.07.2022 14:19
Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kadınların bahçede yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kadınların bahçede yılan ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İhbarın geldiği bahçede itfaiye ekipleri yılan ararken, mahalle sakinleri ise bahçe duvarından itfaiye ekiplerini izledi.

Düzce Burhaniye Mahallesi Fidan Sokak'ta İrfan U.'ya ait evin bahçesinde mahalle sakini kadınlar, yeşil renkli ve 1 metreden uzun yılan gördüklerini iddia etti. Bunun üzerine kadınlar Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye erleri, bahçede köşe bucak yılanı aradı. Yılandan korkan mahalle sakini kadınlar ise itfaiye erleri bahçede yılan ararken, duvarın arkasından itfaiyecileri yönlendirmeye çalıştı.

Bütün bahçeyi arayan itfaiye erleri yılanı bulamazken, kadınlara ise tekrar görmeleri halinde itfaiyeyi aramasını söyleyerek olay yerinden ayrıldılar. - DÜZCE

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Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi Son dakika haberi | Datça'da ki yangına Düzce'den müdahale ekibi
Kaynak: İHA

İtfaiye, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadınların yılan ihbarı itfaiyeyi harekete geçirdi - Son Dakika
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