Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasından memnun - Son Dakika

Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasından memnun

07.03.2021 12:41
Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasından memnun, System.String[]

Acil durumlarda tek tuşla yardım çağrılabilen KADES uygulaması, kadınlara güven verdi.

Acil durumlarda tek tuşla yardım çağrılabilen KADES uygulaması, kadınlara güven verdi. Kadınların yüzde 90'ı uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

Kadınlar, maruz kaldıkları risk ve tehdit anlarında ihbarda bulunmaları halinde, anında kolluk kuvvetlerini olay yerine yönlendiren Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı, memnuniyet anketi düzenledi. Bin 13 kişinin katıldığı ankette, kadınların yüzde 90'ı uygulamadan genel olarak memnun olduklarını, kendilerine güven verdiklerini söyledi.

Ankete katılanların yüzde 84,15'i personelin ilgi ve alakasından, yüzde 84,12'si hizmetten memnun olduklarını ifade etti. Ekiplerin olay yerine ulaşma süresinden duyulan memnuniyet oranı ise yüzde 77,69 oldu.

KADES indirme sayısı 1 milyon 500 bini aştı

KADES uygulaması, bugüne dek 1 milyon 531 bin 174 kadın tarafından cep telefonuna indirildi. Uygulama üzerinden 91 bin 665 kadın ihbarda bulundu, 47 bin 472 asıllı ihbara müdahale edildi.

Kadın ve çocuğa karşı şiddetin önüne geçiliyor

Uygulama kapsamında kadın ve çocukların fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete karşı korunması amaçlanıyor. KADES uygulaması, IOS ve Android marketlerden akıllı telefonlara indiriliyor. Uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, telefon ve T.C. kimlik numarası bilgileri girildikten sonra telefon numarasına gönderilen doğrulama kodunun onaylanması ile giriş yapılabiliyor. Uygulamada mutlaka konum bilgisinin açık olması gerekiyor.

Şiddete maruz kalındığında veya şiddete maruz kalma ihtimallerinde ekranda yer alan "yardım" butonuna basılarak bölgeye en yakın kolluk personelinin ulaşması sağlanıyor. - ANKARA

112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kadınların yüzde 90'ı KADES uygulamasından memnun - Son Dakika


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