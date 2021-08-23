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"Kadınsın, yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor - Son Dakika

"Kadınsın, yapamazsın" diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor

23.08.2021 12:34

Çocukluk hayali olan oto tamir ustalığını tüm engellere rağmen mesleği haline getiren Yemen Gül (25), "kadınsın, sanayide yapamazsın" tepkilerine rağmen Bolu'nun tek kadın ustası oldu.

Çocukluk hayali olan oto tamir ustalığını tüm engellere rağmen mesleği haline getiren Yemen Gül (25), "kadınsın, sanayide yapamazsın" tepkilerine rağmen Bolu'nun tek kadın ustası oldu.

Bolu'da memur ailenin tek kız çocuğu olan Yemen Gül, çocukluk yıllarından itibaren otomobillere olan düşkünlüğünü meslek haline getirdi. Ailesinin öğretmen olmasını istediği Gül, bozulan araçları tamir etmek hayalini önce arkadaşıyla aldığı orta hasarlı araçları tamir ederek başladı. Kadın olması sebebiyle iş başvuruları kabul edilmeyen Gül, uzun yıllar kendi imkanlarıyla ve sanayideki ustaları izleyerek deneyim kazandı. Bir süre Ankara'da oto sanayide çalışan genç kadın daha sonra memleketi Bolu'ya geri döndü. Mesleğini çok seven ve tüm engellemelere karşı yılmayan Yemen Gül, başvuru yaptığı araç bakım servisi tarafından işe alındı. 3 yıldır mesleğini severek yapan Gül, "Tam uzmanlaştığım bir konu yok ama inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum" dedi.

"Çok fazla zorlukla karşılaştım"

Ailesinin kendisini desteklediğini ancak mesleğe başlarken çok zorlandığını söyleyen Gül, "Küçüklüğümden beri bu işi yapmak istedim. Mesleğimi çok severek yapıyorum. Arabam olsun, ehliyetim olsun diye hayal ederdim. Bununla ilgili herhangi bir eğitimim olmadı ama ilk başta arkadaşımın yanında başladım. Orta hasarlı araçları onunla birlikte topladık. Ankara'da da çalıştım ama Bolu'da yaşamak istediğim için buraya geldim. Aslında çok fazla zorluklarla karşılaştım. 'Kadınsın sanayide ne işin var? Erkek işi' diye çok fazla söylediler. Ama ailem her zaman beni destekledi. Üniversiteye gitmeden önce de pek çok yere başvurdum. 'Beni alın, öğretin' dedim ama onlar da aynı şekilde 'kadınsın, sanayide yapamazsın' diye tepkiler gösterdiler. Ama bir şekilde öğrendim. Çok zorlandığımı söyleyemem, yapabiliyorum" dedi.

"Müşteriler şaşırıyor"

Araçlarını tamir ettirmek için gelen müşterilerin şaşırdığını söyleyen Gül, "Gerçekten beni ilk baştan beri çok güzel karşıladılar. İş arkadaşlarım da çok olumlu yaklaştılar. Tabi ki ilk başta şaşırdılar. Gelen müşteriler de şaşırıyor. Beni tanıyanlar ve bu işi yaptığımı öğrenenler de çok şaşırıyorlar. Bakımları yapabiliyorum. Baskı balata, şanzıman yapabiliyorum. Tam uzmanlaştığım bir konu yok ama inceliklerini öğrenmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"Yetenekli"

Yemen Gül ile birlikte çalışan 30 yıllık usta Oktay Türkmen, "Çok iyi, başarılı birisi. Anlaşabildikten sonra her şey normal. Eli yatkın. Diğer kadınlara taş çıkarır. Bu işler görmeyle öğrenilir. O da yetenekli. Anahtar tutmayı çok iyi biliyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor
Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor
Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor
Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor
Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor
Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor
Kadınsın, yapamazsın diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor

Ankara, Yemen, Bolu, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Kadınsın, yapamazsın' diyenlere inat 3 yıldır ustalık yapıyor - Son Dakika


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