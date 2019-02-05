Kadıoğlu Hastanesi, Tanfer Sağlık Grubu'na Devredildi

Tanfer Sağlık Grubu'nun temelleri 1957'de KBB Uzmanı Op. Dr. M. Nedret Tanfer tarafından atıldı. 1982 yılından itibaren yoluna Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer ile devam eden Tanfer Sağlık Grubu, 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle de 1973 yılında İstanbul'un merkezi Şişli'de Op. Dr. A. Baki Kadıoğlu tarafından kurulan ve Op. Dr. A. Tuğrul Kadıoğlu ile devam eden Kadıoğlu Hastanesi'ni bünyesine kattı. Hastane, Tanfer Sağlık Grubu çatısı altında Tanfer Kadıoğlu Hastanesi olarak yoluna devam edecek.

BODRUM, ANTALYA, MERSİN PROJELERİ VAR

Tanfer Sağlık Grubu, Nişantaşı'nda üç katlı ve günde 150 hastaya hizmet verebilecek kapasitede bir diş kliniği ile Levent'te modern altyapısıyla estetik ve sağlıklı yaşam birimi özelliği taşıyan Tanfer Health & Aesthetic'ten sonra şimdi de Şişli'de 25 yataklı 45 yıllık geçmişe sahip Kadıoğlu Hastanesi'ni bünyesine kattı.

Son iki yıldır üst üste Türkiye'nin ilk 500 ihracatçısı içerisine sağlık hizmetleri alanında giren ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile gerçekleştirilen ödül törenine katılan Tanfer Sağlık Grubu'nun amacı; Türkiye'nin en iyi butik hastanelerinden birisi olarak yurt içi ve yurt dışı hastalarına kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak.

Tanfer Sağlık Grubu'nun sağlık sektöründeki yatırımlarının hız kesmeden süreceğini söyleyen Dr. Nihat Tanfer; kısa bir süre sonra Bodrum'da açılacak olan rehabilitasyon ve geriatri merkezlerine ek olarak Antalya ve Mersin'de planlanmış hastane projeleriyle atılımlarının devam edeceğini müjdeledi.

NİHAT TANFER: "VERİMLİ ÇALIŞIRSAK ÜLKEMİZE DE HİZMET ETMİŞ OLURUZ"

Tanfer Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, Ağız ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Nihat Tanfer, Kadıoğlu ve Tanfer Sağlık Grubu tanışma yemeğinde tüm çalışanlarına bir konuşma yaptı. Dr. Nihat Tanfer konuşmasında, "Biz Tanfer Sağlık Grubu olarak 1957 yılında sağlık sektörünün içerisine girdik. Rahmetli babam KBB Uzmanı Op. Dr. Mehmet Nedret Tanfer, ben 12 yaşında iken beni ameliyatlarına aldı. Onun çalışma disiplini ile çok küçük yaşlarda büyük tecrübeler edindim. Bunu da kendi meslek hayatımda uyguladım. Aynı dönemlerde Tuğrul Kadıoğlu'nun babası Op. Dr. Baki Kadıoğlu da Kadıoğlu kliniğini kurmuştu. Babam da Cihangir Dispanserini kurdu. Cihangir Dispanseri; göz, KBB, çocuk ve diğer branşların olduğu, doktorların muayenehane şeklinde çalıştığı konsept olarak kuruldu. Hiçbir zaman birlikte çalışmadık. Ben babama, "Babacığım sizin çok iyi bir kariyeriniz var. Beraber çalışalım" dedim. Babam da bana; "Ben sana hasta gönderemem. Nedret bey, oğluyla ortak çalışıyorlar derler. Sen kendi yoluna git ve ne yapabileceksen yap" dedi. Çapada cerrahi kürsüsünde ihtisasımı tamamlayıp Dr. Md. ünvanını aldım. 1980 YÖK kanunu nedeniyle doktoramı yaptığım üniversitede doçentlik yapabilme şansım ortadan kalktığı için 1982 yılında İstanbul Nişantaşı'nda Tanfer ağız ve diş sağlığı muayenehanemi açtım. Şu anda Tanfer Sağlık Grubu, sadece yurt içinde değil, yurt dışında Almanya'da ciddi bir sağlık turizmi hamlesi içerisinde. İlerleyen zamanda Londra'da da olacak. Oralardan hastalarımız geliyor. Biz Tanfer olarak kurumsal bir yapıya sahibiz. Tanfer Sağlık Grubu'nda çalışan arkadaşlarımız uzun senelerdir bizimleler. Çok ciddi özveriyle görevlerini yaparlar, yapmaya devam ediyorlar. Bundan sonra da edecekler. 7/24 çalışacağız. Benim için önemli olan yapılmış olan çalışmanın verimli olması. Verimli çalışıyorsak önce kendimize, sonra müessesemize sonra ulusa ve bağlı olduğumuz ülkeye hizmet etmiş oluruz. Benim tek yatırımım ülkeme. Tek bir vatanım ve tek bir pasaportum var. Hiçbir zaman ikinci bir pasaport için niyetlenmedim, ilgi duymadım, öyle bir şey olmadı, olmayacak da! Tüm yatırımlarımı ülkeme yapmaya devam edeceğim" dedi.

SEYCAN TANFER: "ÇOK DAHA BÜYÜK BİR AİLE OLACAĞIZ"

"Öncelikle hepinize Tanfer Ailesi'ne hoş geldiniz diyorum" diyerek sözlerine başlayan Yönetim Kurulu Üyesi Seycan Tanfer konuşmasında, "Biz senelerdir aynı ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ben de 22 yıldır bu topluluğun içerisindeyim. Birlikte büyüdük, kurumumuzu bu ekip çalışmasıyla büyüttük. Bugün, Kadıoğlu Hastanesi'nin de aramıza katılması ile birlikte bu ekip çok daha büyük sayılara ulaştı. Ümit ediyorum ki, Bodrum ve Antalya'daki projelerimizi de hayata geçirdiğimiz zaman çok daha büyük bir aile olacağız" dedi.

M. EMİN BALCI: "KURUMSAL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK BİZLERİ BEKLİYOR"

Tanfer Kadıoğlu Hastanesi Genel Müdürü Mehmet Emin Balcı ise konuşmasında, "Vizyonları hayata geçirmek, iyi organize olmuş birlikteliklerin işidir. Ortak geleceğimiz için herkese pek çok görev ve sorumluluk düşüyor. Bu da bir ekip işi olduğundan ancak hep birlikte gerçekleştirebiliriz. Kurumsal ve sürdürülebilir bir gelecek bizleri bekliyor. Artık daha çok çalışma zamanı" dedi.

SONGÜL DEMİRCİ: "GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ"

Tanfer Sağlık Grubu'nda 14. yılını tamamladığını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Songül Demirci, "Ben her zaman şuna inandım özveri, iyi niyet ve içtenlikle, benimseyerek, işinizin hakkını verdiğinizde mutlaka size olumlu dönüyor. Ben inanıyorum ki aramıza yeni katılan arkadaşlarımız ile gücümüze güç katarak emin adımlarla ilerleyeceğiz. Hep birlikte başarılı bir çalışma hayatı hayal ediyorum, aramıza hoş geldiniz diyorum" dedi.