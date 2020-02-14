Kadir amca 57 yıllık aşkını unutamıyor - Son Dakika

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 81 yaşındaki Kadir Aracı, geçen ocak ayında kaybettiği 57 yıllık eşini "Sevgililer Günü"nde fotoğraflarına bakarak özlemle anıyor.

Kadir Aracı, 2 Ocak'ta geçirdiği rahatsızlık sonucu 79 yaşında yaşamını yitiren, Kapaklı'nın ilk kadın öğretmenlerinden olan eşi Sabret Aracı ile geçen günlerini unutamıyor.

Sevgililer Günü'nde eşinin fotoğraflarına bakarak anılarını tazeleyen Aracı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 57 yıllık eşini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Bugün erkenden eşinin mezarına çiçek bıraktığını anlatan Aracı, şöyle konuştu:

"Tavsiyem; hayatta olanların sevgisini, sevgilisine ömür boyu göstermesidir. Sevgililer Günü'ne eskiden bu kadar önem verilmiyordu. Bizim saygımız sevgimiz sonsuzdu. Genç çiftler birbirlerine toleranslı davranmalı. Bir meseleyi uzatırlarsa anlaşmazlıklar olur. Yeni evli çiftlerde günümüzde çok boşanan var. Tavsiyem meseleleri uzatmadan saygı ve sevgi ile çözmeleridir."