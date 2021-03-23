Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Lig'inin 19'uncu hafta maçında, kendi evinde oynayacağı Üsküdar maçı hazırlıklarını sürdüren Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımında antrenör Kadir Ayar, "Kulübümüze iyi bir armağan vermek istiyoruz" dedi.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdürmek için sezonun en kritik maçına Cumartesi günü çıkıyor. Paşanın Melekleri, kendi evinde Üsküdar Belediyesi'ni konuk edecek. Süper Lig'de bitime 4 hafta kala, 19 puanla 7'inci sırada bulunan Muratpaşa ve 23 puanla 4'üncü sırada yer alan Üsküdar arasındaki maç, saat 15.00'te başlayacak.

Hazırlıklarını çift antrenmanla sürdüren Muratpaşa, ilk yarıda 30-27 kaybettiği maçı alıp lig 4'üncüsüyle arasındaki puan farkını 2'ye indirmenin hesaplarını yaparken antrenör Kadir Ayar, takımın kalan maçlarını kazanacak güçte olduğunu söyledi.

"Oyuncuların performansları günden güne artıyor"

Avrupa kupalarına kalma şansını son maçımıza kadar devam ettirmek istiyoruz diyen Ayar, "Hedef olarak, bulunduğumuz nokta tabi ki zirveye ulaşmıyor ama kaybettiğimiz puanları telafi ettiğimiz takdirde Avrupa şansımızın daha yüksek olacağını düşünüyorum. Rakiplerimizin güçleri ortada. Bizim de ne kadar eksiklerimiz olsa da gücümüz ortada. Sonuçta oyuncuların performansları günden güne artıyor. Sistemimiz de günden güne oturmaya başladı. Bu yüzden Üsküdar maçından çok umutluyum. Kulübümüze iyi bir armağan vermek istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA