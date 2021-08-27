Kadir Bekmezci, Elazığspor'a veda etti

Elazığspor formasını 2017-2018 sezonundan bu yana terleten Kadir Bekmezci, takıma veda etti.

TFF 3. Lig2de yeni sezona altyapıdan takviye ettiği futbolcularla hazırlanan Elazığspor'da, tecrübeli futbolcu Kadir Bekmezci ile yollar ayrıldı. Son 4 sezonu Elazığspor'da geçiren ve takımın tecrübeli futbolcuları arasında yer alan kaptan Kadir Bekmezci, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla camiaya veda etti. 36 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Yaklaşık 4 sezon boyunca formasını onurla terlettiğim çok sevdiğim Elazığspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Güzel Elazığ şehrinin marka değeri olan Elazığspor'da kariyerim boyunca çok güzel günler geçirdim. Çoğu zaman sıkıntılara göğüs gererek şanlı ay yıldızlı çayda çıra armayı şerefle göğsümde taşıyıp kaptanlık görevinde bulundum. Çok güzel dostluklar kurduğum, aziz şehre veda etme vakti. 4 yıl boyunca desteklerini esirgemeyen Büyük Elazığspor taraftarlarına, kulüp personelimize ve takımdaki genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. En kısa zamanda 54 yıllık tarihe sahip olan Büyük Elazığspor camiasını hak ettiği yerlerde görmek dileğiyle. Hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.

Sezonun tamamlanmasından sonra Elazığ'a dönmeyen ve takımla çalışmalara katılmayan tecrübeli oyuncunun, yeni sezonda memleketinin Bölgesel Amatör Lig takımı Devrek Belediyespor'da top koşturacağı öğrenildi. - ELAZIĞ