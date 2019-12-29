Kadir Boylu Ortaokullu Dartçılardan çifte şampiyonluk - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadir Boylu Ortaokullu Dartçılardan çifte şampiyonluk - Son Dakika Spor

Kadir Boylu Ortaokullu Dartçılardan çifte şampiyonluk

6 saat önce

Isparta'da düzenlenen Okullararası Dart Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği sona erdi.

Kadir Boylu Ortaokullu Dartçılardan çifte şampiyonluk, System.String[]

Isparta'da düzenlenen Okullararası Dart Yıldız Kız ve Erkekler İl Birinciliği sona erdi. 23-27 Aralık 2019 tarihleri arasında Işık Kent Spor Salonunda yapılan Dart il birinciliğine 15 kız ve 16 Erkek takım olmak üzere 31 takım katıldı. Hem erkek hem de kızlarda hiç mağlup olmadan birinci olan Kadir Boylu Orta Okulu öğrencileri, 2 kategoride çifte başarıya imza attılar.


Beden Eğitimi Öğretmeni Huriye Yıldırım Çiçek ve öğrencileri, katılma hakkı elde ettikleri gruplar müsabakalarında da hayli iddialı olduklarını vurguladı. - ISPARTA

Isparta, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cem Yılmaz, 1999 yılında cinsel organını 5 santim küçülttüğünü itiraf etti
İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: Asker gönderme işine negatif bakıyoruz Behzat Ç'nin Ercüment'i Nejat İşler Çukur'a transfer oldu Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı!

Son Dakika Haberleri
18:46 Futbol: Süper Lig - Son Dakika Spor
18:45 OGM Ormanspor 70-86 Pınar Karşıyaka - Son Dakika Spor
18:41 BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1 - Son Dakika Spor
18:36 Süper Lig: Gaziantep FK: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
18:33 Süper Lig: Alanyaspor: 2 - Konyaspor: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika Spor
17:51 Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, sarı bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi - Son Dakika Spor
17:43 Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'in kalça pozu akılları aldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 18:48:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadir Boylu Ortaokullu Dartçılardan çifte şampiyonluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]