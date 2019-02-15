Son Dakika Haberleri: Kadir Bütüner Güven Tazeledi

Kadir Bütüner Güven Tazeledi

59 dakika önce

Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ziraat Odasında 3 dönemdir başkanlık görevini sürdürürken, 4'üncü dönemde yeniden seçilen Kadir Bütüner'i ziyaret etti.

Kadir Bütüner Güven Tazeledi, System.String[]
Kütahya'nın Simav ilçe Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Ziraat Odasında 3 dönemdir başkanlık görevini sürdürürken, 4'üncü dönemde yeniden seçilen Kadir Bütüner'i ziyaret etti.

Simav Ziraat Odası'nın, 4 yıl sürecek yeni dönemi ve yönetim kurulu üyelerini belirlemek için İlçe Seçim Kurulu görevlileri tarafından yapılan seçimde, kullanılan 94 oyun 55'ini alan Bütüner, yeniden Ziraat Odası Başkanı seçilmişti.

Simav Tarım İlçe Müdürü Murat Tokdemir ile birlikte, Ziraat Odası Başkanı Bütüner'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Halim, Simav'da üretimi yapılan tarımsal ürünlerin coğrafi işaret alması ve tescillenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Halim, Simav organize sera bölgesi çalışmaları için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 11:31 Kaynak: İHA

Çağatay Halim, Kütahya, Simav, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram İkramiyeleri ve Bakım Desteğiyle Emekliler Çifte Kazanç Sağlayacak Müge Anlı "Hayatımın En Zor Programı" Deyip Cesedin Tandırda Yakıldığı Cinayetin Detaylarını Anlattı

Yol Ortasında Tekme Tokat Kavga! Yolcular Her Şeyi Kaydetti Jet Kazasında Hayatını Kaybeden Mina Başaran'ın Nişanlısı Murat Gezer'den, Yürekleri Yakan Paylaşım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 12:30:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Bütüner Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]