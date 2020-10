Kadir Doğulu: Bir ceketi 3 yıl hiç sıkılmadan giyerim

?Benim için moda kalite demek?Kadir Doğulu, erkek giyim markasının yüzü olduİSTANBUL, - 96 Yıllık erkek giyim markası Hatemoğlu, 'sürdürülebilir moda' yaklaşımından esinlenerek hazırladığı 2020-21 yılı Sonbahar/Kış sezonu kreasyonunun tanıtımını marka yüzü Kadir Doğulu'nun katılımıyla gerçekleştirdi. Lansmanda konuşan Doğulu, yeni kreasyonu çok beğendiğini, iş birliğinden mutlu olduğunu söyledi. Modanın dayattığıyla değil kendi tarzıyla ortada olmayı tercih ettiğini belirten Doğulu, 'Bir ceketi 3 yıl hiç sıkılmadan giyerim. Benim için moda kalite ve uzun süre kullanım demek' dedi.1924 yılında kurulan erkek giyim markası Hatemoğlu, 2020-21 yılı Sonbahar/Kış sezonu kreasyonunun tanıtımını Karaköy'de bir otelde yaptı. Moda dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı gecede markanın yüzü ünlü sanatçı Kadir Doğulu ve eşi Neslihan Atagül Doğulu'da yer aldı.KOLEKSİYONA GERİ DÖNÜŞÜMLÜ MALZEMEDEN ÜRETİLEN ÜRÜNLER İLAVE EDİLDİLansmanda, Özge Sarıkadılar moderatörlüğünde Kadir Doğulu ve Hatemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hatem Saykı, erkek giyiminde yeni sezon, değişen trendler ve modada sürdürülebilirlik üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşide söz alan Hatemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hatem Saykı, pandemi ile beraber dünyadaki her sektörün kendini revize etmesi gerektiğini ve buna başladığını söyleyerek, 'Biz de zaten hedeflediğimiz ve çalışmalarına hız verdiğimiz gerek Hatemoğlu gerekse Amerika'da yapılanan genç markamız Saykı'nın üretiminde geri dönüşümlü malzeme kullanarak sorumluluğumuzun ilk adımını yerine getirdik' diye konuştu.'KALİTE VE KONFOR ÖNCELİĞİMİZ?İnsan ve doğanın önümüzdeki süreçte ilk öncelikleri olduğunu söyleyen Hatemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Hatem Saykı, 'Hatemoğlu 96 yıllık Cumhuriyet tarihinin en eski markası ve bu zamandan günümüze getirdiğimiz kavramlar ürünlerimizde Kalite ve Konfor. Bundan sonraki süreçte tüketicimize Kalite ve Konfordan vazgeçmeden stil sahibi olması gerektiğini parasını yatırımlık parçalara harcaması gerektiğini daha çok anlatacağız' dedi.'HIZLI MODAYI DESTEKLEMİYORUZ?Hızlı üretim ve tüketimin beraberinde kalite sorununu getirdiğini belirten Saykı, 'Başarının gelmesi için belirli bir kalite anlayışını sürdürmemiz lazım zaten bugünkü konumuz da sürdürülebilirlik. Günümüzde 'hızlı moda' kavramı çok gündemde biz hızlı modayı destekleyen bir marka değiliz. Hızlı üretim ve tüketim beraberinde kalite sorununu getiriyor. Biz daha iyi malzemelerden daha kaliteli, dayanıklı ürün üretiyoruz. Doğaya daha az karbon izi bırakacak ürünler üretmeyi hedefliyoruz. Ürünler daha uzun süre kullanılsın istiyoruz? ifadelerini kullandı.KOLEKSİYONDA NELER VAR?Saykı, 'Her zaman çıkardığımız klasik ürünlerimiz devam ediyor ama bu sene minimal desenli parçalar var. Takım elbise, palto ve kabanda küçük desenler ön planda. Ürünler yün ağırlıklı, renk olarak kızıl, kahve, hakiler, lacivertin farklı tonları öne çıktı. Balık sırtı desenli parçalar bulunuyor. Balıkçı yaka, yarım balıkçı yaka trikolarımız bunlarda açık renklerimiz, iri örgülü ürünler mağazalarımızı süsleyecek. Kadir Doğulu'nun karakteriyle markamızın karakterinin örtüştüğüne inanıyoruz. Kendisi de doğa dostu, çevreye saygılı, başarılı, azimli, çalışkan aynı şeyi kendi firmamızda da görüyoruz. Başarılıyız, azimliyiz, yılmadan çalışıyoruz. Kadir ile çalışmaktan çok memnunuz. 1-2 sezon daha çalışmayı düşünüyoruz' dedi.DOĞULU: İNSAN DOĞANIN BİR PARÇASIMarka yüzü Kadir Doğulu ise, iş birliğinden çok memnunum olduğunu söyleyerek, 'İki tarafın birbirini anlaması kadar memnun edici bir durum yok. İnsan doğanın bir parçası, sürdürülebilirlik her yerde olmalı, ben bir kot, ceket veya gömlek aldığım zaman onu on yıllarca giymek istiyorum. Çünkü benim için moda gerçekten kalite demek ama kalite marka ve pahalılık değildir. Hem ekonomik hem kaliteli olacak ben onu istediğim kadar giyeceğim. Benim için ceketin veya pantolonun bir vakti yok her zaman kullanabilmeliyim o yüzden markayla çok örtüştük' diye konuştu.'MODAYI HIZLI TÜKETMİYORUM?Kendi modası olduğunu ve yakışanı giydiğini anlatan Doğulu, 'Geri dönüşümden kazanılan birçok kumaşı kullanmaya başladılar, üretim aşamasında kullanılan su miktarı çok aza indirildi. Bunları duyunca 'neden birlikte çalışmayalım" dedik. Ben doğa için, doğanın içinde, onun için yapabileceklerimin farkında olduğumu ümit ediyorum marka da böyle, o yüzden bir araya gelmek beni çok memnun ediyor. Modayı hızlı tüketmiyorum. Aldığım bir parçayı uzun yıllar giymek isterim. Para vermek istemediğimden değil ürünlerin sürdürülebilir olmasını bilmek isterim. Eğer ceket bir vaktin ürünü değilse her vakitte kullanılabilir. Kendi modam vardır, yakışanı giyerim. Benim için moda rahat edebileceğim kaliteli ürünleri giymektir. Kaliteli olduğunu, parçayı giyip uzun yıllar kullandıktan sonra anlıyorum? ifadelerini kullandı.'3 YIL HİÇ SIKILMADAN BİR CEKETİ GİYEBİLİYORUM?Yeni kreasyonu çok beğendiğini söyleyen Doğulu, '3 yıl hiç sıkılmadan bir ceketi giyebiliyorum çünkü benim öyle bir anlayışım var. Ben modanın dayattığıyla değil kendi tarzıyla ortada olmayı tercih eden birisiyim. Mesela 1 yıl boyunca yaz, kış, ilkbahar, sonbahar aynı botu giymişim, eğer bir ürünü beğendiysem ve kaliteliyse giyiyorum. Yeni kreasyonu çok beğendim biraz benim giyimimden de esinlendikleri için gurur duyuyorum. Bazı parçalar üzerine beraber de çalıştık. Kıyafet kişinin karakteri üzerine sır verir. Kreasyondaki parçaların kesimlerini, renklerini çok beğendim. Daha çok beni yansıtıyor, daha çok insana hitap edebileceğini düşündüm.

Pandemi kurallarına dikkat edilen lansmanda girişte dezenfektan ve maske dağıtılarak sosyal mesafeye dikkat edildi.