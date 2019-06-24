Son Dakika Haberleri: Kadir Doğulu'dan otizmli çocuklara destek
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Kadir Doğulu'dan otizmli çocuklara destek

1 saat önce

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu.

Kadir Doğulu'dan otizmli çocuklara destek, System.String[]
Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu.

Oyuncu Kadir Doğulu, givin mobil uygulaması aracılığıyla otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için sevenleri ile buluştu. Givin mobil uygulamasının Akmerkez içindeki bağış mağazası olan Givin Yard Sale'deki etkinlikte yapılan her harcama bağışa dönüşüyor.

Burada sevenleriyle fotoğraf çektiren Doğulu, "Ben de otizmli çocukların özel eğitim bursuna destek olmak için Tohum Otizm Vakfı ve givin mobil uygulamasıyla bir araya gelerek neşeli bir destek organizasyonu gerçekleştirmek istedim. İyiliği beraber büyütmek için gerçekleştirdiğimiz buluşmada Tohum Otizm Vakfı'na benimle destek olmak isteyen sevenlerimle tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadesini kullandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:41 Kaynak: İHA
Akmerkez, Kadir Doğulu, Magazin
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