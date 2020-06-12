Kadir Doğulu: Herkes sussun, sen konuş Neslihan!
Kadir Doğulu o karenin altına yazdığı yorumda eşine duyduğu hayranlığı dile getirdi: "Herkes sussun sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki. Bugünümün mimarı oldular gülüm."
Kadir Doğulu o karenin altına yazdığı yorumda eşine duyduğu hayranlığı dile getirdi: "Herkes sussun sen konuş. Ne zaman konuşsan bana, öyle güzel kapılar açıyorsun ki. Bugünümün mimarı oldular gülüm."
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 09:06
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