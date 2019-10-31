Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!
1 saat önce
Amiral Battı Kaçıyoruss oyununun provalarında basına konuşan Kadir Doğulu "er meydanında izleyici için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.
Amiral Battı Kaçıyoruss oyununun provalarında basına konuşan Kadir Doğulu "er meydanında izleyici için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Neslihan Atagül'ün oyuna hazırlanmasında büyük yardımı olduğunu söyleyen Doğulu, dizi çekimleri nedeniyle Muğla'da olan Neslihan Atagül ile ayrı düştü.
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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46
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