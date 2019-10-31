Son Dakika Haberleri: Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!
Son Dakika Magazin Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!

Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!

1 saat önce

Amiral Battı Kaçıyoruss oyununun provalarında basına konuşan Kadir Doğulu "er meydanında izleyici için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

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Amiral Battı Kaçıyoruss oyununun provalarında basına konuşan Kadir Doğulu "er meydanında izleyici için en iyisini yapmaya çalışıyoruz" dedi. Neslihan Atagül'ün oyuna hazırlanmasında büyük yardımı olduğunu söyleyen Doğulu, dizi çekimleri nedeniyle Muğla'da olan Neslihan Atagül ile ayrı düştü.

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Kadir Doğulu: Laf değil icraat yapsınlar!

Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Muğla, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46 
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