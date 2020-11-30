KADİR DOĞULU "NİTELİKLİ EĞİTİM" İÇİN KOŞTU

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları konusunda farkındalık oluşturmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve İBB İştirak Şirketi Spor İstanbul ile bir araya gelerek 17 amaca dikkat çekmek amaçlı yapılan koşunun ilki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirildi. Oyuncu Kadir Doğulu, paralimpik sporcu Burak Abacıoğlu ve milli atlet Büşra Nur Koku ile "Nitelikli Eğitim" için 17 dakika 17 saniye koşarak farkındalığa katkı sağladı.





"Amacımız İhtiyacı Olanların da Sesi Olabilmek"





Koşuya başlamadan önce projeye dair görüşlerini paylaşan Kadir Doğulu, farkındalık yaratmak için koşmanın yanı sıra ihtiyacı olanların sesi olabilmek için de bu koşuda yer almayı kabul ettiğini söyledi. İnsani temel haklardan birinin eğitim olduğuna vurgu yapan ve eğitimde eşitlik ile nitelikli eğitimin herkesin hakkı olduğunu belirten oyuncu, "Bugün burada bunun hareketi olsun diye koşacağız" dedi ve bir amaçlarının da insanları harekete geçirmek olduğunu ifade etti.