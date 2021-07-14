Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi

Pazartesi günleri Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu önceki gün canlı yayın açarak merak edilen soruları yanıtladı. Dizide birbirini seven ancak kavuşamayan iki genci oynayan çiftin, canlı yayındaki samimi halleri sevenlerini kızdırdı.

"HER ŞEY YOLUNDA"

İki rol arkadaşı dün akşam 'Lider Marka Ödülleri' törenine katıldı. Törende, 'Aşkın Tarifi' yılın en iyi dizisi ödülünü alırken Kadir Doğulu yılın en iyi erkek oyuncusu, Serra Arıtürk ise en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Tören sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan ikiliden Kadir Doğulu, gündeme bomba gibi düşen video hakkında konuştu.

Sohbet ettiği muhabirlerin "Video için eşinizin tepkisi ne oldu" sorusuna yanıt veren oyuncu, "Neslihan evde. Ankara'dan misafirimiz var. Sabah bana kahvaltı hazırladı. Her şey yolunda dostlar eğer duymak istediğiniz buysa" dedi.

"HERKESİN AKLI, KALBİ RAHAT OLSUN"

Sosyal medyadaki yorumlara bakmadığını söyleyen Doğulu, "Her şey yolunda. Bu bir ekip ve kimya işi. Şekle bakmamak lazım. Herkesin aklı, kalbi rahat olsun. Eğer varsa bir sorun gidip onlara soracaksınız. Çok şükür bir sorunumuz yok" dedi.