Kadir Doğulu ve Devrim Özkan Darülaceze'de düzenlenen iftara katıldı!
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TRT 1'in sevilen dizisi Vuslat oyuncuları önceki akşam Darülacaze'de düzenlenen iftardaydı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:09 Kaynak: Bültenler
TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, yapımcı Uğur Veli, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan başta olmak üzere; Vuslat dizisi oyuncularının katıldığı iftarda hem keyifli hem de duygusal anlar yaşandı.
Darülaceze sakinleri ile bir araya gelen oyuncular aynı zamanda dizinin sezon finalini izledi.
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