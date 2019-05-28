Kadir Doğulu ve Devrim Özkan Darülaceze'de düzenlenen iftara katıldı!

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, yapımcı Uğur Veli, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan başta olmak üzere; Vuslat dizisi oyuncularının katıldığı iftarda hem keyifli hem de duygusal anlar yaşandı.

Darülaceze sakinleri ile bir araya gelen oyuncular aynı zamanda dizinin sezon finalini izledi.