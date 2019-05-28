Son Dakika Haberleri: Kadir Doğulu ve Devrim Özkan Darülaceze'de düzenlenen iftara katıldı!
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Kadir Doğulu ve Devrim Özkan Darülaceze'de düzenlenen iftara katıldı!

2 saat önce

TRT 1'in sevilen dizisi Vuslat oyuncuları önceki akşam Darülacaze'de düzenlenen iftardaydı.

Kadir Doğulu ve Devrim Özkan Darülaceze'de düzenlenen iftara katıldı!, System.String[]

TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz, yapımcı Uğur Veli, Kadir Doğulu ve Devrim Özkan başta olmak üzere; Vuslat dizisi oyuncularının katıldığı iftarda hem keyifli hem de duygusal anlar yaşandı.

Darülaceze sakinleri ile bir araya gelen oyuncular aynı zamanda dizinin sezon finalini izledi.

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:09 Kaynak: Bültenler
Darülaceze, Kadir Doğulu, Güncel
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