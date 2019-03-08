Son Dakika Haberleri: Kadir Erbay, İlk Kez Asya Yetenek Kupası'nda Sahne Alacak

Kadir Erbay, İlk Kez Asya Yetenek Kupası'nda Sahne Alacak

48 dakika önce

Milli motosikletçi Kadir Erbay, yarın başlayacak Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nda ilk kez piste çıkacak.

Kadir Erbay, İlk Kez Asya Yetenek Kupası'nda Sahne Alacak, System.String[]
Milli motosikletçi Kadir Erbay, yarın başlayacak Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nda ilk kez piste çıkacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, ilk ayakta Türk sporcunun yanı sıra Japonya, Tayland, Malezya, Avustralya ve Endonezya'dan isimler yer alacak.

12 yaşındaki genç yetenek yarın saat 12.40'ta sıralama, aynı gün saat 16.35'te de 14 turluk ilk yarışına çıkacak. Milli sporcu, 10 Mart Pazar günü, saat 13.50'de de 14 turdan oluşan ikinci yarışta Losail Pisti'nde mücadele edecek.

Idemitsu Asya Yetenek Kupası'nın diğer ayakları ise mart, haziran, ekim ve kasım aylarında Tayland, Malezya ve Japonya'da gerçekleştirilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:33 Kaynak: AA

Japonya, Kadir Erbay, Asya, Spor
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