Kadir Ezildi evli mi? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? - Son Dakika

Kadir Ezildi evli mi? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında?
08.09.2021 15:09
Temizlik Avcıları programıyla ilk kez ekranlara çıkan Kadir Ezildi, sosyal medyada da ilgi gördü. Özlü sözleri, esprili sözleriyle ön plana çıkan Kadir Ezildi'nin hayatına dair bilgiler program takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir? Kadir Ezildi evli mi? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında?
Ekranların sevilen yüzlerinden olan sunucu hakkında Kadir Ezildi evli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor.
KADİR EZİLDİ KİMDİR?
Televizyon programında ilk kez tanınan Kadir Ezildi, sosyal medyada kısa sürede fenomen hale geldi. 19 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, baba tarafı aslen Konyalı anne tarafı Bayburtlu'dur. İstanbul annesi ve erkek kardeşi ile yaşayan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Temizlik hastası olan Kadir Ezildi, TLC televizyonunda yayınlanan yarışma programı ile üne kavuştu.
KADİR EZİLDİ EVLİ Mİ?
24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Genç yetenek henüz evli değil.
Son Dakika 14:58 Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek 14:45 Gösterilere katılmamaları için Taliban karşıtı kadın protestocular bodrum kata kapatıldı 14:41 İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı 14:34 Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor 14:20 Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi 14:11 RTÜK, yayıncılık ilkelerini ihlal eden bazı gündüz kuşağı programlarına idari para cezası verdi 13:36 Rum Eğitim Bakanlığı, kitapların öğrencilere dağıtılmadan önce Atatürk ile ilgili bölümlerin yırtılmasını istedi 12:56 Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti