Kadir Ezildi evli mi? En Hamarat Benim sunucusu Kadir Ezildi kimdir, kaç yaşında? - Son Dakika

Ekranların sevilen yüzlerinden olan sunucu hakkında Kadir Ezildi evli mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

Televizyon programında ilk kez tanınan Kadir Ezildi, sosyal medyada kısa sürede fenomen hale geldi. 19 Mart 1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, baba tarafı aslen Konyalı anne tarafı Bayburtlu'dur. İstanbul annesi ve erkek kardeşi ile yaşayan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Temizlik hastası olan Kadir Ezildi, TLC televizyonunda yayınlanan yarışma programı ile üne kavuştu.

KADİR EZİLDİ EVLİ Mİ?

24 yaşındaki Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Genç yetenek henüz evli değil.