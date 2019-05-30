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Kadir Gecesi

1 saat önce

MALATYA (AA ) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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MALATYA (AA ) - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çalık, mesajında, birlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının daha da yoğunlaştığı ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi'ni idrak etmenin coşku ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Bu mukaddes geceye has manevi atmosferi bir kez daha teneffüs etme imkanı bulacak olmanın kendilerini ziyadesiyle sevindirdiğini ve mutluluklarını artırdığını aktaran Çalık, "Bu gecede zulüm gören kardeşlerimize ve dünyanın her yerindeki mazlumları dualarımızda unutmayarak, zulmün son bulmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.
Bu vesile ile hemşehrilerimizin ve milletimizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu müstesna gecede yapacağımız dualarımızın bir rahmet yağışı olarak bütün dünyaya barış, huzur ve saadeti, birlik ve beraberliği getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:42 Kaynak: AA
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