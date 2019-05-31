Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi
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Kadir Gecesi

1 saat önce

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Köksal, mesajında, Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın verdiği heyecanı yaşadıklarını belirtti.
Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak edecek olmanın sevincini ve mutluluğunu da yaşadıklarını aktaran Köksal, şu ifadeleri kullandı:
"Kadir Gecesi, kutsal kitabımız olan Kur'anı Kerim'in yeryüzüne indirildiği gün olması bakımından önemlidir. On bir ayın sultanı ramazan ayının bereketiyle Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Yüce mevlamızın rahmeti ve mağfiretine nail olmak için bu geceyi iyi değerlendirelim. Bu mübarek ayda ve gecede dargınlık ve kırgınlıklara son verilmeli, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, İslam aleminin, halkımızın ve esnaflarımızın mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:28 Kaynak: AA
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