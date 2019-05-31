Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi
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Kadir Gecesi

1 saat önce

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yıldız, mesajında, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Mükafatların sınırsız olarak verildiği, kalplerin kötülükten arındığı Kadir Gecesi'ne erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Yıldız, unları kaydetti:
"Birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştıracağına ve bu manevi iklimde gönüllerin sürur ile dolup taşacağına olan inancım tamdır. Dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığı bu müstesna gecede, Müslüman coğrafyanın yaşadığı sancılı dönemlerin bertaraf olması için tek yürek olup duaya sarılmalı, gecenin huzur ve bereketinden en iyi şekilde faydalanabilmeliyiz. Bu mübarek gecede, ülkemizde ve tüm dünyada hoşgörünün ve huzurun hakim olması en büyük dileğimizdir. Bu duygularla, milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlar, bu özel gecenin ülkemize, İslam alemine ve bütün insanlığa iyilikler, güzellikler ve hayırlar getirmesini temenni ederim."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:29 Kaynak: AA
Alim Yıldız, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Kadir Gecesi, Güncel
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