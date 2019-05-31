Kadir Gecesi
51 dakika önce
Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kadir Gecesi
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yılmaz, mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenmiş Kadir Gecesinin, tüm Müslüman alemine bağışlanma, merhamet ve bereket getirmesini, bu mübarek gecenin milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, barış ve huzur getirmesini cenabı haktan niyaz eder, bu duygu ve düşüncelerle yüce Rabbimizin tüm dualarınızı kabul etmesini dilerim." ifadelerini kullandı.
Kuzey Kore Lideri, Trump'la görüşmesinin ardından 5 yetkiliyi idam ettirdi
Dolar güne nasıl başladı? İşte son durum
İBB'den köprü geçişlerine yeni düzenleme
Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı