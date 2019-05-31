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Kadir Gecesi

51 dakika önce

Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Kırıkkale Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Yılmaz, mesajında bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni idrak etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Yılmaz, mesajında, "Bin aydan daha hayırlı olarak müjdelenmiş Kadir Gecesinin, tüm Müslüman alemine bağışlanma, merhamet ve bereket getirmesini, bu mübarek gecenin milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, barış ve huzur getirmesini cenabı haktan niyaz eder, bu duygu ve düşüncelerle yüce Rabbimizin tüm dualarınızı kabul etmesini dilerim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:49 Kaynak: AA
Kırıkkale, Kadir Gecesi, Güncel
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