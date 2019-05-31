Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi

1 saat önce

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadir Gecesi, System.String[]
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ustaoğlu, mesajında, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'i uğurlamayı hazırlanırken, Kadir Gecesi'ne erişmenin heyecan ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.
Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de, bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilen Kadir Gecesi'nin aynı zamanda esenlik dolu olduğuna işaret edildiğini ifade eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:
"Hiç şüphesiz bu mübarek gece, gönül dünyamızın aydınlanması, manevi huzurumuzun artması için bizlere eşsiz bir imkan ve fırsat sunmaktadır.
Bu mübarek geçinin getirdiği esenlik ve selametin, tüm yurdumuzu, milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzurun artmasını temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyor, tüm Trabzonlu hemşehrilerimin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."
Emniyet Müdürü Çevik ise bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin, Trabzon halkına, ülkeye ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:41 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı adam, torununun ölümünden sorumlu tuttuğu aileye kurşun yağdırdı: 3 ölü, 1 yaralı Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, belediyenin borç tablosunu ilçedeki bilbordlara astırdı AK Partili Ahmet Kurtuluş'a 5 yaşındaki oğlunun önünde 2 kurşun! Binali Yıldırım'dan İstanbullulara yeni vaatler

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 13:21:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]