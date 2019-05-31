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Kadir Gecesi

32 dakika önce

Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Baskil Kaymakamı Oğuz Cem Murat ve Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kaymakam Murat, mesajında ramazan ayının sonlarına yaklaşılırken, bu manevi havayı bin aydan daha hayırlı yapan Kadir Gecesine ulaşmanın sevincini yaşadıklarını bildirdi.
Birlik ve beraberliğe, kardeşlik ve dayanışmaya en çok muhtaç oldukları bu günlerde mübarek gün ve gecelerin önemini daha iyi idrak etmeleri gerektiğini kaydeden Murat, "Bu mübarek gecede, bu güzel vatanda birlikte yaşadığımız bütün kardeşlerimizi, felaketlerle boğuşan yakın ve uzak çevremizdeki tüm insanlar için sevginin, barışın ve huzurun olması en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Kadir Gecesini tebrik ederim." dedi.
Belediye Başkanı İhsan Akmurat da ramazan ayının sonuna yaklaştıkları bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ne kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Akmurat, "Saygı ve hoşgörünün hayatımızdaki birleştirici yönünün daha fazla öne çıktığı bu mübarek gecenin, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını yüce mevladan diler, bu duygu ve düşüncelerle değerli Baskilli vatandaşlarım ile İslam aleminin Kadir Gecesini kutlarım." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:28 Kaynak: AA
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