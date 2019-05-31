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Kadir Gecesi

1 saat önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, üç aylarda kutlanan mübarek gecelerin sonuncusu Kadir Gecesi'ni idrak etmenin huzur ve sevincini yaşadıklarını belirtti.
Kadir Gecesi'nin insanlığın zulmetten aydınlığa çıkması, akılla tezyin edilmiş insanın cahiliye adetlerinden kurtulması, hak, hukuk ve adaletin inşası için ilahi kodların saklı olduğu eşsiz bir vakit olduğunu aktaran Baruş, şunları kaydetti:
"Mübarek Kadir Gecesi'ni layıkıyla idrak edip hakkıyla değerlendirmenin yolu, Kur'an-ı Kerim'in emsalsiz mesajlarını anlamak ve bu mesajları hayatımıza tatbik etmekten geçmektedir. Bu itibarla Kadir Gecesi, Kur'an'ı Kerim'i anlamak, Resulullahı örnek almak, bu iki yüce kaynağın işaret buyurduğu fazilet ilkeleri doğrultusunda yaşamak ve her türlü kötülüğü terk etmek için mukaddes bir vesile olarak kabul edilmelidir. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mukaddes gecenin feyiz ve bereketinden gerektiği şekilde istifade etmek kaçırılmaması gereken fırsattır. Sınırsız manevi güzelliğin yaşandığı, mükafatların fazlasıyla lütfedildiği bu gecede akl-ı selim bir kul olarak özümüze dönmeli, nefsimizi muhasebe etmeli, davranışlarımızı gözden geçirmeli ve bugün içerisinde özenle yaptığımız ibadet ve hayırlı işlerimizi hayatımızın bütün her anına yaymaya gayret göstermeliyiz."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:07 Kaynak: AA
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