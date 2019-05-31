Kadir Gecesi
53 dakika önce
Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Artuklu
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:09 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kadir Gecesi
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Tutaşı, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"Şüphesiz bu özel gecede yüce rabbimize dua etmeli ve ülkemizin, milletimizin güzel geleceği için hep birlikte ellerimizi semaya açmalıyız." diyen Tutaşı, şöyle devam etti:
"Kadir Gecesi birçok şey için de önemli bir fırsattır. Öncelikle bu güzel gecede geçmişimizin muhasebesini yapmalı ve geleceğimize daha doğru ve yaradana yakışan bir şekilde tesis etmeliyiz. Öte yandan bu tür günler bizlerin bir ve bütün olmamız açısından da önem arz etmektedir. Bu nedenle tüm İslam alemi dünya üzerinde zulüm gören mazlum kardeşleri için gönül birliği yapmalıdır. Kadir Gecesi günahlarımızdan arınmamız için de bir fırsattır. Bu düşünceler ile mübarek Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Şarkıcı Tuğba Ekinci'den dikkat çeken Ekrem İmamoğlu paylaşımı: Pamuk prens
Son Dakika! Uber, İstanbul'da XL faaliyetlerini durdurdu
Demet Akalın çocuk istismarlarına isyan etti: Cumhurbaşkanına mektup yazacağım
Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatırıldı