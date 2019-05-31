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Kadir Gecesi

53 dakika önce

Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Başkan Tutaşı, mesajında, rahmet ve bereket ayı ramazanın sonuna gelinen günlerde, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
"Şüphesiz bu özel gecede yüce rabbimize dua etmeli ve ülkemizin, milletimizin güzel geleceği için hep birlikte ellerimizi semaya açmalıyız." diyen Tutaşı, şöyle devam etti:
"Kadir Gecesi birçok şey için de önemli bir fırsattır. Öncelikle bu güzel gecede geçmişimizin muhasebesini yapmalı ve geleceğimize daha doğru ve yaradana yakışan bir şekilde tesis etmeliyiz. Öte yandan bu tür günler bizlerin bir ve bütün olmamız açısından da önem arz etmektedir. Bu nedenle tüm İslam alemi dünya üzerinde zulüm gören mazlum kardeşleri için gönül birliği yapmalıdır. Kadir Gecesi günahlarımızdan arınmamız için de bir fırsattır. Bu düşünceler ile mübarek Kadir Gecesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:09 Kaynak: AA
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