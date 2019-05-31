Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi

2 saat önce

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadir Gecesi, System.String[]
Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çarıkçı, mesajında, Kur'an-ı Kerim'in insanlığa indirilmeye başlandığı dönem olan Kadir Gecesi'nin rahmet, bereket ve hayırlar getirmesini temenni etti.
Tüm İslam aleminin Kadir Gecesi'ni kutlayan Çarıkçı, "Süleyman Demirel Üniversitesinin kıymetli mensuplarının, kadirşinas hemşehrilerimiz Ispartalıların, vefakar ve çalışkan ülkemiz insanının, mazlum coğrafyalarda yaşam mücadelesi sürdüren din kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Kadir Gecesini kutlar, bin aydan daha hayırlı bu kutsal gecenin tüm insanlığa rahmet, bereket ve hayırlar getirmesini temenni ederim." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:02 Kaynak: AA
Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brexit, Cameron'dan sonra May'i de yedi! İngiltere'de bilişim sektöründe açık artabilir İlişki yaşadığı kadını boğarak öldürdü, polise gidip "Cesedi alın" dedi Kazada ölen kızının başında çaresizce bekledi Pedofili içerikli kitabın yazarı ve yayınevi sahibi için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 18:07:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]