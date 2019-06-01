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Kadir Gecesi

1 saat önce

Kızılay Muradiye Şubesi, Kadir Gecesi'nde 800 kişiye sahur kahvaltısı ve çorba ikram etti.

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Kızılay Muradiye Şubesi, Kadir Gecesi'nde 800 kişiye sahur kahvaltısı ve çorba ikram etti.
Teravih namazından sonra cemaate irmik tatlısı ve soda ikramı ile başlayan etkinlik, sabah namazı öncesinde kahvaltı ve çorba ikramı ile devam etti.
İlçe Müftüsü Abdulselam Özdereli'nin de katıldığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:38 Kaynak: AA
Muradiye, Kızılay, Kadir Gecesi, Kültür Sanat
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