Kadir Gecesi - Son Dakika

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ve CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kendirli, mesajında, birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı 11 ayın sultanı ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını anımsattı.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu bir zaman olduğunu hatırlatan Kendirli, "Bu mübarek gecenin getirdiği esenlik ve selametin, Kırşehir'imizi, tüm yurdumuzu, aziz milletimizi ve bütün insanlığı çepeçevre kuşatmasını, yeryüzünde barış ve huzura vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ise yardımlaşma, paylaşmanın anlam bulduğu mübarek ramazan ayının son günlerine yaklaşarak, Kadir Gecesi'ne ulaştıklarını aktardı.

Türk toplumunun dayanışma ve beraberlik ruhu içinde tüm sıkıntılarını aşmaya çalıştığını vurgulayan İlhan, "Afet, salgın ve bunlar gibi yaşanılan olağanüstü dönemlerde vatandaşımız tek yürek olabilmektedir. Türk toplumunun, hoşgörü, dayanışma ve hakkaniyeti yüksek değerlere her daim sahip olacağına duyduğum inançla, tüm İslam dünyasının Kadir Gecesi'ni kutluyor ve hayırlar getirmesini diliyorum." sözlerini kullandı.