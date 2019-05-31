Kadir Gecesi coşkusu
35 dakika önce
Malatya'da camileri dolduran vatandaşlar namaz ve dualarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:01 Kaynak: AA
'da camileri dolduran vatandaşlar namaz ve dualarla Kadir Gecesi
'ni idrak etti.
Tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce düzenlenen programda, cami imamları mevlit okudu. İl Müftüsü Veysel Işıldar gece dolayısıyla verdiği vaazı dinleyen cemaat, daha sonra namaz kılıp dua etti. Malatya Valisi Aydın
Baruş da camide vatandaşlarla Kadir Gecesi'ni idrak etti.
Bazı vatandaşlar cami avlusundan, cami cemaatine lokum ikram etti.
Camiye sığmayan vatandaşların, cami avlusundan saf tuttu.
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