Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim dağıtıldı
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Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim dağıtıldı

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Cuma namazı sonrasında camilerde Kur'an-ı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokundu.

Kadir Gecesi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim dağıtıldı, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Cuma namazı sonrasında camilerde Kur'an-ı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokundu.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ve Kadir Gecesi olması dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi Cuma namazı sonrasında Alaybey, Hatuniye, Sultan, Muradiye ve Şeyh FenariCamiinde 3 bin 500 adet Kur'an-ı Kerim dağıtarak, vatandaşların gönlüne dokundu. İçinde bulunulan ve 11 ayın sultanı olarak ifade edilen Ramazan ayının sonlarına yaklaşılması, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kalması ve aynı zamanda bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi huzurunun yaşandığı 31 Mayıs Cuma günü kılınan Cuma namazı çıkışında Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 5 farklı camide vatandaşlara Kur'an-ı Kerim dağıtımı gerçekleştirildi. 3 bin 500 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımının yapıldığı etkinlikte namazdan çıkan vatandaşlar Kur'an-ı Kerim almak için stant önlerinde yerlerini aldı. Vatandaşlar yapılan dağıtımdan memnuniyetlerini ifade ederken, Ramazan Bayramı dolayısıyla da iyi niyetlerini dile getirdi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:19 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Güncel
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