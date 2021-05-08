Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Program, müftülük tarafından sosyal paylaşım sitelerinde canlı olarak verilerek vatandaşların izlemesi sağlandı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Kadir Gecesi'nin önemine işaret etti.

Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.

Mardin 'de İl Müftülüğü tarafından Tarihi Şehidiye Camisi'nde düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

MARDİN AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

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