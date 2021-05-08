Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Tarihi Şehidiye camisi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
İlahi okunması
İl müftüsünün vaazı
MARDİN AA) - Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Mardin'de İl Müftülüğü tarafından Tarihi Şehidiye Camisi'nde düzenlenen program, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) salgınıyla mücadele tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.
Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Kadir Gecesi'nin önemine işaret etti.
Program, müftülük tarafından sosyal paylaşım sitelerinde canlı olarak verilerek vatandaşların izlemesi sağlandı.
Kaynak: AA
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