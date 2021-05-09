Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Caminin dışı, minareden dua okunması

Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi

Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi

SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle vatandaşların programa katılmaması üzerine, Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'ndeki program sosyal medyadan canlı yayınlandı.

Yatsı namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.