Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Caminin dışı, minareden dua okunması
Din görevlisi Nevzat Candabakoğlu'nun konuşması ve dua etmesi
Mevlit ve online yayın yapılması Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi
SİİRT AA) - Siirt'te Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.
Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle vatandaşların programa katılmaması üzerine, Abdülhakim Sancak Çarşı Camisi'ndeki program sosyal medyadan canlı yayınlandı.
Yatsı namazının ardından başlayan programda din görevlileri Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Kaynak: AA
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