Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika

Salavat getirilen ve ilahiler seslendirilen programa katılan vatandaşların Kovid-19 önlemleri kapsamında maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu programa katılan sınırlı sayıdaki cemaat, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Sınırlı sayıda vatandaşın katılım sağladığı programda, din görevlileri tarafından ilahi ve kasideler okundu.

Karabük'te İl Müftülüğü tarafından Beşbinevler Merkez Camisi'nde düzenlenen program, salgın tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi.

Programın sonunda Türk Kızılay Akçakoca Şubesi tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 5 ilde, Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

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