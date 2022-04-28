Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

28.04.2022 00:55

Ahi Evran Camisinden görüntüler Hoca Ahmet Yesevi Camisinden görüntüler Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua etmesi KIRŞEHİR - Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Ahi Evran Camisinden görüntüler

Hoca Ahmet Yesevi Camisinden görüntüler

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua etmesi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kırşehir'de iftarların yapılmasının ardından tarihi Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlatarak vaaz verdi, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi, dua etti.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda vaazdan sonra vatandaşlar birlikte yatsı ve teravih namazını kıldı

Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

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Kadir Gecesi, Ahi Evran, Kırşehir, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika


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