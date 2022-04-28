Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika

Ahi Evran Camisinden görüntüler

Hoca Ahmet Yesevi Camisinden görüntüler

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın dua etmesi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Kırşehir'de iftarların yapılmasının ardından tarihi Ahi Evran-ı Veli Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde Kadir Gecesi nedeniyle program düzenlendi.

Programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kadir Gecesi'nin anlam ve önemini anlatarak vaaz verdi, gecenin en iyi şekilde değerlendirilmesini istedi, dua etti.

Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği programda vaazdan sonra vatandaşlar birlikte yatsı ve teravih namazını kıldı