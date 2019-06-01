Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi için Abdullahpaşa Meydanı'nda toplandılar
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi için Abdullahpaşa Meydanı'nda toplandılar

1 saat önce

Kadir Gecesi münasebetiyle Çarşamba Abdullahpaşa Meydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşlar bir arada namaz kıldı.

Kadir Gecesi için Abdullahpaşa Meydanı'nda toplandılar, System.String[]
Kadir Gecesi münasebetiyle Çarşamba Abdullahpaşa Meydanı'nda protokol üyeleri ve vatandaşlar bir arada namaz kıldı.
İlçe Müftülüğü ve Çarşamba Belediyesi tarafından Kadir Gecesi dolayısıyla Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen programda Kur'an tilavetinin ardından teravih namazı kılınarak dua edildi.
Programa Kaymakam Şükrü Yıldırım, Belediye Başkanı Halit Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, İlçe Müftüsü Osman Karagöz ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:35 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbulkart, market alışverişlerinde de kullanılabilecek Şekercilerde bayram hareketliliği TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 12:04:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi için Abdullahpaşa Meydanı'nda toplandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]