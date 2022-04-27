Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü - Son Dakika
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Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü

27.04.2022 23:44

Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü Samsun'da Kadir Gecesi için camiye giden bir kişi yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü

SAMSUN - Samsun'da Kadir Gecesi için camiye giden bir kişi yolu karşıya geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu Dikbıyık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Gecesi için evinden çıkıp camiye giden 3 çocuk babası Muzaffer Akkuş yaya olarak yolu karşıya geçmek isterken Soner Karpuz idaresindeki 61 ES 498 plakalı otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cesedi otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesinin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü
Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü
Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü
Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü

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Kadir Gecesi, Çarşamba, Samsun, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadir gecesi için camiye giderken kazada öldü - Son Dakika


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