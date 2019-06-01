Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kadir Gecesi idrak edildi

1 saat önce

Siirt'te, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi idrak edildi.

Siirt'te, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ve "bin aydan hayırlı" olan Kadir Gecesi idrak edildi.
Sancaklar Çarşı Camisi'nde teravih namazı sonrası mevlit verildi.
Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Altıok, bin aydan hayırlı olan kadir gecesine kavuşturan Allah'a hamdu senalarda bulundu.
Kadir gecesinin ibadetle ihya edilmesi gerektiğini belirten Altuok, şunları kaydetti:
"Kur'an-ı Kerim'in indirildiği mübarek gecede ümmeti Muhammed (sav) için tövbe ve istiğfarda bulunulmalı, Kur'an-ı Kerim okunmalı, hayırlı işler yapılmalıdır. Çünkü bu gece ayeti kerimede de buyurulduğu gibi bin aydan hayırlı, yani 84 yıl kadar bir zaman diliminde kazanılacak hayırları kazanmaya vesile olan bir mübarek gecedir, bu gece." Dedi.
Mevlit sonrası Türk Kızılay Şubesince vatandaşlara tatlı ve lokum ikramı yapıldı.
Kadir Gecesi idrak edildi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:39 Kaynak: AA
Siirt, Kadir Gecesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 07:08:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadir Gecesi idrak edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]